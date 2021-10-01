Специалисты осуществили тщательную проверку

На состоявшемся в российской столице электронном голосовании фальсификаций в пользу "Единой России" не было. С таким заявлением выступил руководитель управления по развитию смарт-проектов московской администрации Артем Костырко.



Опытный эксперт сообщил, что профильные специалисты внимательно проанализировали сведения о переголосовавших избирателях на электронных выборах в Госдуму. В результате было установлено, что никаких вбросов за единороссов не осуществлялось.

Костырко добавил, что во время переголосования ЕР и кандидаты "списка Собянина" не получили дополнительные голоса. Именно об этом ранее заявляли некоторые представители экспертного сообщества. Но в итоге оказалось, что единороссы, напротив, лишились голосов практически во всех округах. Эта политическая сила потеряла значительно больше голосов по сравнению с другими партиями.

В своем блоге на интернет-ресурсе "Эхо Москвы" эксперт также добавил, что у недоброжелателей электронного формата голосования нет никаких оснований для того, чтобы обвинять систему в непрозрачности. Костырко подчеркнул, что специалисты имеют все инструменты для детального анализа данных и просмотра цепочек переголосований.

По мнению профессионала своего дела, предположения некоторых экспертов о фальсификациях на удаленном голосовании являются фантастическими. Некоторые говорят, что вместо граждан голосовали боты. Другие утверждают, что некие силы получили возможность управлять "фальшивым" переголосованием. Костырко подчеркнул, что все эти заявления не имеют никакого отношения к реальному положению дел. Система и итоги выборов были детально проверены.