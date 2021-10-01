Немцам показали урок выживания на случай энергетического кризиса

Немцам показали урок выживания на случай энергетического кризиса
Фото: Christian Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Цены на газ в Европе не на шутку пугают ФРГ

В Европе политики и СМИ в последнее время активно размышляют о том, что будет зимой из-за аномально высоких цен на газ. В Германии решили подойти к непростой сложившейся ситуации серьезно и заранее подготовить людей к тому, что в период холодов у них может не быть ни света, ни тепла.

МЧС Германии опубликовало в своем "Твиттер" ролик, в котором показало, что делать на случай энергетического кризиса. Героиня видео сначала утепляется с помощью верхней одежды, затем заклеивает окна фольгой, чтобы удержать тепло в помещении. Также женщина мастерит из цветочных горшков и свечек печку, пишет телеканал "МИР24".  

Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах предупредило немцев, что отключение электричества и отопления может произойти по разным причинам, в том числе из-за непогоды. 

Тем временем цена на голубое топливо в Европе уже несколько дней выше тысячи долларов за тысячу кубов. Западные страны готовятся к катастрофе из-за сложившейся ситуации. В Чехии же даже призвали жестко бороться с Россией. В Москве же уже объясняли недальновидным европейцам, что они отчасти сами виноваты в надвигающемся кризисе. 

Полина ИВАНОВА
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