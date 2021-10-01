Цены на газ в Европе не на шутку пугают ФРГ

В Европе политики и СМИ в последнее время активно размышляют о том, что будет зимой из-за аномально высоких цен на газ. В Германии решили подойти к непростой сложившейся ситуации серьезно и заранее подготовить людей к тому, что в период холодов у них может не быть ни света, ни тепла.

МЧС Германии опубликовало в своем "Твиттер" ролик, в котором показало, что делать на случай энергетического кризиса. Героиня видео сначала утепляется с помощью верхней одежды, затем заклеивает окна фольгой, чтобы удержать тепло в помещении. Также женщина мастерит из цветочных горшков и свечек печку, пишет телеканал "МИР24".

Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах предупредило немцев, что отключение электричества и отопления может произойти по разным причинам, в том числе из-за непогоды.

Was tun bei einem #Totalausfall? Auf dem ersten landesweiten #Katastrophenschutztag geht's ums Thema #Blackout mit viel Programm, Infos und Live-Übungen. Diesen Samstag ab 10 Uhr auf dem #Münsterplatz in @BundesstadtBonn! pic.twitter.com/9M3oja2bjX — BBK (@BBK_Bund) September 30, 2021

Тем временем цена на голубое топливо в Европе уже несколько дней выше тысячи долларов за тысячу кубов. Западные страны готовятся к катастрофе из-за сложившейся ситуации. В Чехии же даже призвали жестко бороться с Россией. В Москве же уже объясняли недальновидным европейцам, что они отчасти сами виноваты в надвигающемся кризисе.