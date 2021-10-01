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СМИ Черногории сообщили о задержании экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. По данным издания Vijesti, которое ссылается на свой источник, взяли под стражу предпринимателя по российскому ордену на розыск.
В России миллиардеру из Азербайджана предъявлены обвинения в организации убийств двух предпринимателей и незаконном обороте оружия.
Черкизовский рынок, просуществовав 20 лет, был закрыт в 2010 году из-за многочисленных нарушений.
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