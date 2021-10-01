Подмосковные белки начали активно готовиться к зиме

Дел у грызунов невпроворот

Несмотря на то, что до календарной зимы еще целых два месяца, белки в Московской области уже готовятся к холодам. У грызунов много дел, ведь у каждого по несколько убежищ.

Каждое гнездо белка должна проверить, утеплить мхом, ветками и сухой травой, избавиться от всех насекомых внутри, а также соорудить лежанку из пуха и шерсти. Также важно запастись продовольствием: орехами, желудями, ягодами и другим. Белки при этом делят запасы на быстро портящиеся и те, которые хранятся долго, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Как добавляют в пресс-службе областного Комлесхоза, белки также до ноября меняют рыжий мех на менее яркий и более длинный зимний. 

Источник: Комлесхоз Московской области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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