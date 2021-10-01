Политик сообщил о переменах в личной жизни в день задержания

Сегодня, 1 октября, бывшего грузинского главнокомандующего Михаила Саакашвили схватили в Тбилиси. Однако сенсации вокруг скандального политика на этом не закончились. Внезапно выяснилось, что он успел связать себя узами брака с новой избранницей.



Возлюбленной государственного деятеля стала жительница Незалежной. Сообщается, что девушка по имени Елизавета Ясько является украинским депутатом.

Впрочем, большинству в роли супруги Саакашвили известна другая женщина – Сандра Рулофс. Но, судя по видеоролику, размещенному в социальных сетях политика, теперь его сердце принадлежит светловолосой украинке миловидной внешности.

Ранее в интернет-пространстве появились кадры с закованным в наручники экс-президентом Грузии. Политика отправили в тюрьму.