Главной целью работника СМИ было вовсе не желание разобраться в белорусском вопросе

Телеканал CNN "пробил дно", показав в эфире лишь восемь минут беседы Александра Лукашенко с американским журналистом Мэтью Чансом, хотя изначально договоренность была совсем иная. Об этом пишет БЕЛТА.

Как рассказали журналисты, президент дал согласие на запись беседы еще 9 августа во время "Большого разговора", на котором присутствовали сотрудники телеканала. Однако он поставил единственное условие: если все покажут без нарезки. Подобное обсуждалось между сторонами еще во время согласования готовящегося интервью. CNN согласились на условия белорусской стороны выдать материал без изъятий, а также показать несколько отрезков беседы.

Сразу же после встречи с президентом Мэтью Чанс, как пишет БЕЛТА, подставил Лукашенко, заявив, что телеканал не намерен принимать никаких ограничений по поводу подготовки материалов интервью и будут распоряжаться им так, как посчитают нужным.

Помимо хамского выпада, заявляют журналисты, американец задавал грубые и, порой, невероятные вопросы – в частности, о мигрантах на границе с Европой, которых якобы намерено пичкают наркотиками, чтобы подкидывать к Польше.

"Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики", – указывается в статье.

Однако позже, дополнили белорусские журналисты, после ряда возмущений американцы все же выложили полную версию беседы на телеканале, как и было оговорено между сторонами.