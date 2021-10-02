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Телеканал CNN "пробил дно", показав в эфире лишь восемь минут беседы Александра Лукашенко с американским журналистом Мэтью Чансом, хотя изначально договоренность была совсем иная. Об этом пишет БЕЛТА.
Как рассказали журналисты, президент дал согласие на запись беседы еще 9 августа во время "Большого разговора", на котором присутствовали сотрудники телеканала. Однако он поставил единственное условие: если все покажут без нарезки. Подобное обсуждалось между сторонами еще во время согласования готовящегося интервью. CNN согласились на условия белорусской стороны выдать материал без изъятий, а также показать несколько отрезков беседы.
Сразу же после встречи с президентом Мэтью Чанс, как пишет БЕЛТА, подставил Лукашенко, заявив, что телеканал не намерен принимать никаких ограничений по поводу подготовки материалов интервью и будут распоряжаться им так, как посчитают нужным.
Помимо хамского выпада, заявляют журналисты, американец задавал грубые и, порой, невероятные вопросы – в частности, о мигрантах на границе с Европой, которых якобы намерено пичкают наркотиками, чтобы подкидывать к Польше.
"Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики", – указывается в статье.
Однако позже, дополнили белорусские журналисты, после ряда возмущений американцы все же выложили полную версию беседы на телеканале, как и было оговорено между сторонами.
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Я тебе секрет открою. Так хорошо как ныне, население России не жило никогда. При кгровавом режиме и ЕР. Даже с учётом кризиса и пандемии. И под стоны маргиналов о нищете и бедности. Сидя в кабаке под пиво. Так что продолжай наблюдение.