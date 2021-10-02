"Пробило дно": стало известно о подставе Лукашенко американским журналистом с интервью для CNN

"Пробило дно": стало известно о подставе Лукашенко американским журналистом с интервью для CNN
Кадр: youtube.com
Главной целью работника СМИ было вовсе не желание разобраться в белорусском вопросе

Телеканал CNN "пробил дно", показав в эфире лишь восемь минут беседы Александра Лукашенко с американским журналистом Мэтью Чансом, хотя изначально договоренность была совсем иная. Об этом пишет БЕЛТА.

Как рассказали журналисты, президент дал согласие на запись беседы еще 9 августа во время "Большого разговора", на котором присутствовали сотрудники телеканала. Однако он поставил единственное условие: если все покажут без нарезки. Подобное обсуждалось между сторонами еще во время согласования готовящегося интервью. CNN согласились на условия белорусской стороны выдать материал без изъятий, а также показать несколько отрезков беседы. 

Сразу же после встречи с президентом Мэтью Чанс, как пишет БЕЛТА, подставил Лукашенко, заявив, что телеканал не намерен принимать никаких ограничений по поводу подготовки материалов интервью и будут распоряжаться им так, как посчитают нужным. 

Помимо хамского выпада, заявляют журналисты, американец задавал грубые и, порой, невероятные вопросы – в частности, о мигрантах на границе с Европой, которых якобы намерено пичкают наркотиками, чтобы подкидывать к Польше. 

"Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики", – указывается в статье.

Однако позже, дополнили белорусские журналисты, после ряда возмущений американцы все же выложили полную версию беседы на телеканале, как и было оговорено между сторонами. 

Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость316152
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Гость315177
Ты бы на свои российские СМИ посмотри. Вон автор данной статьи так хочет выслужиться перед своими кремлевскими и единоросовскими начальниками/руководителями, что утверждая что, нет доказательств тому, что мигрантов чем-то пичкают, забыв о том, что имеются заключения медиков, к которым попали мигранты. И в этих заключениях и указано то, что у мигрантов нашли.
Дак доказательств и нет, сутками пялясь в свой зомбоящик, не желая вытащить голову из собственной дупы, ты еще и не такое поверишь, скажут, что Путин - с Марса, будешь радостно доказывать это отираясь на РоссСМИ. Просто для примера: Скрипали - хоть одно убедительное доказательство "руки Кремля" есть? НЕТ! Боинг - тоже самое! Не соблюдение минских соглашений - опять тоже самое. Ты, и тебе подобные, можете только радостно повизивать, <цензура> всяку дичь, при этом выкладывая последнюю гривну на оплату ЖКХ и отираться за универмагами, ожидая, когда из него вывезут просрочку.
трепанатор черепов
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Гость315177
И вообще все основные российские СМИ заточены исключительно на лизоблюдство власти, Единой России и всех олигархов, которые с ними тусуются
И только хохол любит кивать на соседа. А вот у соседа....... И продолжает разваливать собственную страну.
Я тебе секрет открою. Так хорошо как ныне, население России не жило никогда. При кгровавом режиме и ЕР. Даже с учётом кризиса и пандемии. И под стоны маргиналов о нищете и бедности. Сидя в кабаке под пиво. Так что продолжай наблюдение.
Гость315177
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ГостьТрынсь
CNN давно уже из СМИ превратилось в агента влияния. Дна там нет.
И вообще все основные российские СМИ заточены исключительно на лизоблюдство власти, Единой России и всех олигархов, которые с ними тусуются
Гость315177
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ГостьТрынсь
CNN давно уже из СМИ превратилось в агента влияния. Дна там нет.
Ты бы на свои российские СМИ посмотри. Вон автор данной статьи так хочет выслужиться перед своими кремлевскими и единоросовскими начальниками/руководителями, что утверждая что, нет доказательств тому, что мигрантов чем-то пичкают, забыв о том, что имеются заключения медиков, к которым попали мигранты. И в этих заключениях и указано то, что у мигрантов нашли.
ГостьТрынсь
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CNN давно уже из СМИ превратилось в агента влияния. Дна там нет.
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