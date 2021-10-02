Пропавшего в Москве журналиста "Комсомольской правды" нашли в минском СИЗО

Как именно он переместился за это время из России в Белоруссию - неизвестно

Журналиста издания "КП в Беларуси" Геннадия Можейко отправили в изолятор Окрестина в Минске. Об этом сообщил главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин РИА "Новости". 

По его словам, в квартире Можейко прошел обыск его проводили семь следователей, он длился около двух с половиной часов. 

В постановлении на обыск указаны две статьи УК: разжигание национальной вражды и оскорбление представителя власти. Изъяты флэш-накопители, наклейки и значки 2001-го года, сообщает российская "Комсомольская правда". Геннадия во время процедуры дома не было. Предположительно в это время он находился на территории России.

В КП предполагают, что пропажа журналиста могла быть связана с его статьей о застреленном в Белоруссии айтишнике Зельцере, который убил сотрудника КГБ. В материале мужчину охарактеризовали с положительной стороны. После сайт издания был заблокирован, а статья удалена.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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