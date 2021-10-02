В Норвегии объяснили оскорбление российского биатлониста

В Норвегии объяснили оскорбление российского биатлониста
Фото: Alexander Shemetov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Спортсмены пытались заставить россиянина прокомментировать доппинговый скандал 2014 года

Норвежский биатлонист Тарьей Бе в своей книге заявил, что российский спортсмен Александр Логинов является мошенником, не достойным победы на ЧМ-2020. 

"Когда Логинов финишировал победителем, у меня в глазах потемнело", – писал он.

Позже его брат Йоханнес Бе прокомментировал скандальные заявления Тарьея изданию Dagbladet. Он указал, что после произошедшего испытывает небольшую неловкость.

Йоханнес отметил, что он и его брат выступают за спорт без доппинга. Высказавшись о Логинове, который с 2014 по 2016 года был отстранен от соревнований за приминение эритропоэтина, они ожидали от россиянина какой-то реакции, поскольку после скадала тот никак не прокомментировал ситуацию.

"Он никогда ничего не говорит. Из-за этого у нас появляются разные домыслы. Неловко оттого, что он так ничего и не сказал", – заявил Бе. 

После победы в спринте в 2020 году Логинов столкнулся с критикой иностранных коллег. Многие резко высказывались в адрес спортсмена после доппингового скандала в 2014 году. 

Источник: Dagbladet
Роман ИГНАТОВ
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