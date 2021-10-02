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Норвежский биатлонист Тарьей Бе в своей книге заявил, что российский спортсмен Александр Логинов является мошенником, не достойным победы на ЧМ-2020.
"Когда Логинов финишировал победителем, у меня в глазах потемнело", – писал он.
Позже его брат Йоханнес Бе прокомментировал скандальные заявления Тарьея изданию Dagbladet. Он указал, что после произошедшего испытывает небольшую неловкость.
Йоханнес отметил, что он и его брат выступают за спорт без доппинга. Высказавшись о Логинове, который с 2014 по 2016 года был отстранен от соревнований за приминение эритропоэтина, они ожидали от россиянина какой-то реакции, поскольку после скадала тот никак не прокомментировал ситуацию.
"Он никогда ничего не говорит. Из-за этого у нас появляются разные домыслы. Неловко оттого, что он так ничего и не сказал", – заявил Бе.
После победы в спринте в 2020 году Логинов столкнулся с критикой иностранных коллег. Многие резко высказывались в адрес спортсмена после доппингового скандала в 2014 году.
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