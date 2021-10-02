Рассыпанные по улицам реагенты могут серьезно испортить настроение

Зимняя пора не за горами, а значит наша обувь находится в серьезной опасности. Все жители больших городов сталкиваются с реагентами и солью, которые в избытке рассыпаны по улицам. Их цель – уничтожить ледовое покрытие, чтобы никто не поскользнулся и не получил травму. Однако химический состав может серьезно попортить кожаные ботинки.



Учитывая, что стоимость хорошей пары сапог нынче весьма высока, люди стараются найти способы защиты обуви от реагентов. Сейчас существует огромное количество специальных средств, которые обещают обезопасить ботинки от белых разводов. Профильные эксперты советуют действовать в три этапа.

Водоотталкивающая защита

Перед выходом на променад в зимнюю погоду следует хорошенько подготовить сапоги. Их нужно несколько раз обработать водоотталкивающим средством.

Очищение

Очень важно после каждой прогулки по заснеженным улицам города хорошенько очищать сапоги от химических веществ, попавших на их поверхность. Достаточно интенсивно потереть обувь мягкой тряпкой. Также разводы можно убрать с помощью раствора нашатыря. Одной ч.л. хватит на пол-литра воды.

Питание

После того как зимние ботинки будут хорошенько очищены от загрязнений, их нужно смазать питательным составом на основе воска. Есть огромное количество профессиональных средств, однако те, кто хотел бы сэкономить деньги или больше доверяют опыту предыдущих поколений, могут воспользоваться старыми добрыми народными средствами.

Отличным вариантом для смазывания обуви после очищения будет касторовое масло, масло льна, рыбий жир или несоленое сало. Такие доступные всем средства смогут обеспечить хорошую защиту для зимней пары сапог.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро очистить замшевую обувь.