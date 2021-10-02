В Испании шокированы ценами на ЖКХ в России

В Испании шокированы ценами на ЖКХ в России
Фото: Alexander Legky/ Russian Look/ www.globallookpress.com
В стране признали, что русским в этом вопросе приходится полегче

Знакомый до боли европейским жителям термин "энергетическая бедность" для россиян окажется чем-то непонятным – подобного в России нет. Журналист испанского издания El Periódico Марк Мархинедас выяснил, сколько в стране платят за услуги ЖКХ и позавидовал русским.

Он вспомнил разговор с некой Татьяной, адвокатом из Сибири, которая заявила, что даже не мечтает о переезде в Европу. Несмотря на то, что ее европейские коллеги зарабатывают в разы больше, цены на коммунальные услуги в странах сильно разняться. 

"На самом деле Татьяна лишь констатирует тот факт, который облегчает жизнь миллионам российских граждан", – пишет он.

Он заявил, что за свет в России люди платят в 3,5 раза меньше, чем в Испании. Заправить автомобиль и того выйдет в два раза дешевле. 

В пример он привел общедоступные данные по прошлому году, в которых указывается, что в среднем россияне платили за киловатт-час 0,064 доллара, а испанцам свет обходился около 0,223 доллара. В сентябре бензин в России стоил 0,668, а в Испании 1,67 долларов.

Обычно, пишет журналист, цена за свет, постребляемый одной квартирой в России, не превышает 1,7 тысяч рублей, или 20 евро. Он полагает, что русские не до конца понимают своего счастья в вопросе цен на услуги ЖКХ.

Источник: El Periódico
Роман ИГНАТОВ

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