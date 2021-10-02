Ошибки зимнего хранения: что можно сделать с испорченным чесноком

Ошибки зимнего хранения: что можно сделать с испорченным чесноком
Фото: www.pixabay.com
Казалось бы пропавший урожай можно спасти

Осенняя пора – время активной переработки выращенных на огороде овощей и фруктов, а также укладывания их на долгое хранение. Если пренебречь некоторыми правилами, можно серьезно сократить плоды долгих трудов. Например, чеснок требует особого температурного режима и влажности.

В целом, эта культура весьма неприхотлива. Однако ее лучше хранить в прохладном помещении или хотя бы при температуре не выше 21 градуса.

Если к температуре чеснок не привередлив, то совсем иначе обстоят дела с влажностью. Эту культуру нужно хранить при показателе в 50-70%. Если в помещении будет слишком сухо, весь урожай высохнет и станет непригодным для употребления. А при высокой влажности он может сгнить. Также чеснок предпочитает храниться вдали от света, отличным вариантом будет разместить овощ в прохладном, темном месте.

Впрочем, если некоторые ошибки были допущены, и чеснок немного подгнил, не стоит сильно расстраиваться. Часть урожая точно можно спасти.

Что делать с испорченным чесноком

В первую очередь, такие луковицы нужно отложить от здоровых. Немного подпорченные экземпляры лучше сразу пустить в пищу, пока они совсем не испортились. Однако, если такого чеснока очень много, его можно переработать.

Сушка

Слегка испорченные чеснок нужно очистить и нарезать на небольшие пластинки. Затем их следует хорошенько просушить. После этого с помощью ступки пластинки нужно превратить в чесночный порошок. Такая натуральная приправа отлично подойдет для кулинарии.

Хранение в масле

Другой вариант – очистить дольки от гнили и сложить в банку, которую необходимо залить растительным маслом. В таком виде чеснок хорошо сохранится, его нужно использовать в пищу по необходимости, а ароматным маслом потом заправлять салаты.

Чесночная паста

Также дольки можно измельчить с помощью блендера, превратив в сочную чесночную пасту, добавив масло с солью. Продукт нужно хранить в холодильнике в небольших емкостях. Добавлять в пищу по мере необходимости.

Ранее "Утро.ру" делилось надежным старинным способом хранения лука.

Ольга ФЕДОРОВА

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