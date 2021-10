В Bellingcat сконцентрировались на расследованиях об ультрас

Журналисты Bellingcat предлагают новостную рассылку для всех, кто интересуется расследованиями деятельности ультраправых движений. Возможно, что кто-то не заинтересуется данным чтивом – и абсолютно зря. Не исключено, что один из новых ультраправых – это вы.

1 октября расследовательская организация Bellingcat опубликовала объявление в своем Твиттер-аккаунте: журналисты предложили всем желающим оформить сезонную новостную рассылку. Причем не абы какую – в фокусе оказались именно те читатели, которых интересуют расследования организации в отношении ультраправых движений.

Want to stay up-to-date with Bellingcat's investigations on the far right?



Subscribe to our seasonal newsletter via the link below — you'll receive links to a selection of our stories, reading suggestions, info on trainings (stay tuned) and more!https://t.co/3qIqSYFYUN pic.twitter.com/DeaLaxIS1e