В Bellingcat сконцентрировались на расследованиях об ультрас

Журналисты Bellingcat предлагают новостную рассылку для всех, кто интересуется расследованиями деятельности ультраправых движений. Возможно, что кто-то не заинтересуется данным чтивом – и абсолютно зря. Не исключено, что один из новых ультраправых – это вы.

1 октября расследовательская организация Bellingcat опубликовала объявление в своем Твиттер-аккаунте: журналисты предложили всем желающим оформить сезонную новостную рассылку. Причем не абы какую – в фокусе оказались именно те читатели, которых интересуют расследования организации в отношении ультраправых движений.

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У подчиненных Элиота Хиггинса – главы Bellingcat – с ними выстроились "особые" отношения. Начались они еще в 2020 году – после того, как США накрыла волна протестов Black Lives Matters.





Широкую известность получили погромы, устроенные левыми активистами в Портленде и других городах, однако заинтересовали Bellingcat отнюдь не они. Журналисты-расследователи в первую очередь озаботились действиями полицейских. Последние, стремясь остановить агрессивных протестующих, были вынуждены прибегать к силовым методам.





Игнорируя факты многочисленных правонарушений адептов Black Lives Matter, Bellingcat в сотрудничестве с организацией Forensic Architecture создал карту полицейского насилия в Портленде. Позже были созданы аналогичные карты по протестам в Колумбии.





Объединяла данные онлайн-платформы одна черта. Они позволяли фиксировать только случаи правонарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов, но никак не протестующих. Полицейские, пострадавшие от их рук, никого не заинтересовали.





И в американских, и в колумбийских протестах присутствовал большой процент граждан, вставших на сторону правоохранителей. Более того, многие принялись активно защищать свое имущество от рук ультралевых активистов.





В США к последним присоединились представители правых организаций – таких как Proud Boys, Patriot Coalition и Patriot Prayer. Они использовали дубинки, бейсбольные биты и перцовые баллончики. То, что такой же арсенал (а также огнестрельное оружие и "коктейли Молотова") использовали и представители Black Lives Matters, отражения в расследованиях Bellingcat не нашло.





Позже, когда многие американцы, недовольные результатом президентских выборов 2020 года, вышли не только на улицы, но и принялись отстаивать незаконность выборов в информационном пространстве, Bellingcat и аффилированные с ним онлайн-издания значительно расширили число тех, кто подпадал под определение "ультраправых".





В первую очередь там оказались все граждане, недовольные результатами американских выборов. То есть – вся нынешняя американская оппозиция.





Позже к ним присоединились сторонники теории заговора. Вслед за ними, с подачи онлайн-издания Coda Story – антиваксеры, а также любой человек, отвергающий либеральную политическую повестку. Для последнего тоже не требуется многого – всего лишь усомниться в виновности России в отравлении оппозиционера Алексея Навального или крушении малазийского самолета в небе над Донбассом.





Таким образом, предлагаемая читателям в этом сезоне подборка Bellingcat может оказаться весьма интересной даже для тех, кто никогда себя ультраправым не считал. Не исключено, что к концу 2021 года число граждан, которых могла бы заинтересовать эта подборка вырастет в десятки раз. Определение ультраправых ведь расширяется с той же скоростью, что и границы новой этики.