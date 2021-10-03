Когда увеличат выплаты на детей: сроки раскрыла экономист

Когда увеличат выплаты на детей: сроки раскрыла экономист
Фото: Галина Барбиер/www.globallookpress.com
Эксперт поделилась прогнозом на 2022 год

Пособие по уходу за ребенком вырастет в феврале следующего года. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова "Прайму".

Она отметила, что за первого ребенка будут начислять по 503 тысячи 237 рублей, за второго, по прогнозам – 665 тысяч 9 рублей. Также предполагается, что минимальная "детская" выплата составит 7 тысяч 387 рублей. Экономист уточнила, что размер пособий связан с установленным минимальным размером оплаты труда. В следующем году его повысят до 13 тысяч 617 рублей. Как сообщила Финогенова, коэффициент индексации пособий в 2022-м – 4,3 процента.

Ранее в Пенсионном фонде прокомментировали слухи о выплатах пенсионерам по 12 тысяч рублей. В соцсетях сообщалось о единовременных выплатах. Россияне якобы должны были получить дополнительные деньги уже в октябре 2021-го.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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