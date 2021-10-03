Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
О том, какие эпизоды не попали в запись беседы президента Белоруссии Александра Лукашенко с американским журналистом, поведали авторы телеграм-канала "Пул Первого".
Так, в соцсети показали неловкие моменты с оборудованием сотрудника CNN, которое постоянно барахлило, а также ехидные комментарии белорусской стороны.
"Хвалёная американская техника", – говорит голос за кадром.
Вместе с тем, несмотря на постоянные проблемы с оборудованием у американца, глава Белоруссии оставался невозмутим.
Также на видео попала реакция Мэтью Чанса на предложение Лукашенко отведать английского чая.
"Сделайте Мэтью английский чай!"
– велел было белорусский лидер, однако журналист отказался, заявив, что черный чай, который он в тот момент пил, его устраивает. Лукашенко похвалился, что это – подарок лично от председателя КНР Си Цзиньпина, который всегда присылает ему этот напиток.
Ранее стало известно, что слова Лукашенко во время интервью разозлили американского журналиста.
Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте
На фоне нескольких уголовных дел экс-президента подозревают в попытке госпереворота