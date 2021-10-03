Неловкие моменты:

Неловкие моменты: что осталось за кадром интервью Лукашенко CNN - видео
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Белорусская сторона показала интересные отрывки

О том, какие эпизоды не попали в запись беседы президента Белоруссии Александра Лукашенко с американским журналистом, поведали авторы телеграм-канала "Пул Первого".

Так, в соцсети показали неловкие моменты с оборудованием сотрудника CNN, которое постоянно барахлило, а также ехидные комментарии белорусской стороны.

"Хвалёная американская техника", – говорит голос за кадром.

Вместе с тем, несмотря на постоянные проблемы с оборудованием у американца, глава Белоруссии оставался невозмутим.

Также на видео попала реакция Мэтью Чанса на предложение Лукашенко отведать английского чая.

"Сделайте Мэтью английский чай!"

– велел было белорусский лидер, однако журналист отказался, заявив, что черный чай, который он в тот момент пил, его устраивает. Лукашенко похвалился, что это – подарок лично от председателя КНР Си Цзиньпина, который всегда присылает ему этот напиток.

Ранее стало известно, что слова Лукашенко во время интервью разозлили американского журналиста.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

В Грузии впаяли Саакашвили новое обвинение

На фоне нескольких уголовных дел экс-президента подозревают в попытке госпереворота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей