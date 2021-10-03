Белорусская сторона показала интересные отрывки

О том, какие эпизоды не попали в запись беседы президента Белоруссии Александра Лукашенко с американским журналистом, поведали авторы телеграм-канала "Пул Первого".

Так, в соцсети показали неловкие моменты с оборудованием сотрудника CNN, которое постоянно барахлило, а также ехидные комментарии белорусской стороны.

"Хвалёная американская техника", – говорит голос за кадром.

Вместе с тем, несмотря на постоянные проблемы с оборудованием у американца, глава Белоруссии оставался невозмутим.

Также на видео попала реакция Мэтью Чанса на предложение Лукашенко отведать английского чая.

"Сделайте Мэтью английский чай!"

– велел было белорусский лидер, однако журналист отказался, заявив, что черный чай, который он в тот момент пил, его устраивает. Лукашенко похвалился, что это – подарок лично от председателя КНР Си Цзиньпина, который всегда присылает ему этот напиток.

Ранее стало известно, что слова Лукашенко во время интервью разозлили американского журналиста.