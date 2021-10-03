Часто рвутся колготки: как продлить срок службы

Часто рвутся колготки: как продлить срок службы
Фото: Fabian Sommer/dpa/www.globallookpress.com
Несколько советов для тех, кто столкнулся с такой проблемой

Нередко бывает так, что даже дорогие колготки рвутся чуть ли не в первую носку. Что делать, чтобы они прослужили дольше – в нашем материале.

  • Если колготки часто рвутся на пальцах, стоит надевать носочки. Выбирайте подходящую длину в зависимости от обуви, чтобы вашу маленькую хитрость никто не заметил. Колготки могут рваться из-за того, что материал обуви слишком жесткий либо туфли слишком тесные. Носки спасут от лишнего трения и колготки останутся целыми.
  • Причиной того, что этот предмет гардероба рвется, может стать и неподходящий размер. Если вы сомневаетесь, лучше купить колготки большего размера, но не наоборот.
  • Чтобы колготки служили дольше, следует стирать их вручную. Так вы убережете их от зацепок. Для стирки лучше использовать жидкие средства. Сушить колготки на батарее не стоит.
  • Если пошла стрелка, остановить ее можно не только прозрачным лаком, но и с помощью обычного мыла. Для этого нужно его намочить и потереть место, где колготки начали расползаться.
  • В холодное время года зацепки часто остаются от обуви – внутренние швы на сапогах и ботинках могут быть жесткими и рвут колготки. Чтобы этого не происходило, попробуйте обработать швы прозрачным лаком для ногтей. Так они будут меньше цеплять.
  • Самый необычный способ сделать колготки более прочными – положить их на ночь в морозильную камеру. Перед этим колготки нужно намочить. Холод сделает их устойчивее к повреждениям.
Кристина ЧЕРНИКОВА

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