Несколько советов для тех, кто столкнулся с такой проблемой
Нередко бывает так, что даже дорогие колготки рвутся чуть ли
не в первую носку. Что делать, чтобы они прослужили дольше – в нашем материале.
Если колготки часто рвутся на пальцах, стоит надевать
носочки. Выбирайте подходящую длину в зависимости от обуви, чтобы вашу
маленькую хитрость никто не заметил. Колготки могут рваться из-за того, что
материал обуви слишком жесткий либо туфли слишком тесные. Носки спасут от
лишнего трения и колготки останутся целыми.
Причиной того, что этот предмет гардероба рвется, может
стать и неподходящий размер. Если вы сомневаетесь, лучше купить колготки
большего размера, но не наоборот.
Чтобы колготки служили дольше, следует стирать их вручную. Так
вы убережете их от зацепок. Для стирки лучше использовать жидкие средства. Сушить
колготки на батарее не стоит.
Если пошла стрелка, остановить ее можно не только прозрачным
лаком, но и с помощью обычного мыла. Для этого нужно его намочить и потереть
место, где колготки начали расползаться.
В холодное время года зацепки часто остаются от обуви –
внутренние швы на сапогах и ботинках могут быть жесткими и рвут колготки. Чтобы
этого не происходило, попробуйте обработать швы прозрачным лаком для ногтей. Так
они будут меньше цеплять.
Самый необычный способ сделать колготки более прочными –
положить их на ночь в морозильную камеру. Перед этим колготки нужно намочить. Холод
сделает их устойчивее к повреждениям.