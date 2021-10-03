Главу государства заметили не сразу

На канале "Россия 1" показали забавный эпизод из жизни российского президента Владимира Путина. На видео видно, как он заходит в кабинет, готовый начать видеоконференцию с членами правительства, которые в этот момент еще проводили собственное совещание.

Путин хотел было дать знать о своем присутствии, но передумал и решил послушать, о чем говорят. Заметили президента не сразу. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин в этот момент смотрел в бумаги. Лишь после того, как его два раза окликнули, он понял, что глава государства уже подключился.

"Я внимательно слушаю, с интересом",

– с юмором заметил Путин. И заверил, что сделал это не специально.

Поприветствовавший гаранта премьер Михаил Мишустин заулыбался из-за этого забавного эпизода. Развеселила ситуация и самого президента.