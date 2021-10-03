Путин случайно "подслушал" совещание членов правительства - видео

Путин случайно "подслушал" совещание членов правительства - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Главу государства заметили не сразу

На канале "Россия 1" показали забавный эпизод из жизни российского президента Владимира Путина. На видео видно, как он заходит в кабинет, готовый начать видеоконференцию с членами правительства, которые в этот момент еще проводили собственное совещание.

Путин хотел было дать знать о своем присутствии, но передумал и решил послушать, о чем говорят. Заметили президента не сразу. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин в этот момент смотрел в бумаги. Лишь после того, как его два раза окликнули, он понял, что глава государства уже подключился.

"Я внимательно слушаю, с интересом",

– с юмором заметил Путин. И заверил, что сделал это не специально.

Поприветствовавший гаранта премьер Михаил Мишустин заулыбался из-за этого забавного эпизода. Развеселила ситуация и самого президента.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

В Грузии впаяли Саакашвили новое обвинение

На фоне нескольких уголовных дел экс-президента подозревают в попытке госпереворота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей