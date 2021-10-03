Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на свои источники сообщает, что Алжир закрывает воздушное пространство для французских военных самолетов, выполняющих задачи у берегов Африки

Причиной стали вызывающие высказывания Макрона в отношении бывшей колонии. Макрон, как сообщается, заявил, что официальная история Алжира переписана в духе ненависти к Франции. В Алжире эти речи расценили как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Макрон не впервые демонстрирует фактически колониальные взгляды на независимые страны Африки. Так, Франция неоднократно давала понять, что рассматривает как свою вотчину Мали, куда законное правительство пригласило для обеспечения безопасности россиян, по данным СМИ, относящихся к "ЧВК Вагнера". Макрон, в частности, подвергал сомнению легитимность правительства в Бамако из-за их выбора в пользу более надежных российских союзников. Франция пытается контролировать страны Африки, когда-то входившие в орбиту ее влияния, однако безуспешно: страны, некогда вынужденные подчиняться силе, все чаще принимают самостоятельные решения о своих путях развития.

Официальные лица Алжира выступили с резкой критикой безответственных речей Макрона. По мнению африканцев, колонизаторы совершили против алжирцев бесчисленные преступления, отвечающие определению геноцида, и эта трагедия не может быть предметом манипуляций.

