"Сегодня в 19.00": объявлено о грядущем разоблачении Зеленского

"Сегодня в 19.00": объявлено о грядущем разоблачении Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
Журналисты намерены показать расследование об офшорах президента Украины

В воскресенье, 3 октября, стало известно, что к показу готовится фильм, который разоблачит главу Незалежной Владимира Зеленского. Журналисты намерены рассказать об офшорах политика.

Изначально планировалось продемонстрировать публике фильм в здании Малой оперы в украинской столице. Однако мероприятие неожиданно сорвалось на считанные часы до начала. Как сообщила главред издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец на своей странице в Фейсбук, директор Малой оперы заявил, что фильм показывать не будут. И сослался на то, что в здании якобы ремонт и нет электричества.

"Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет", – сообщила журналистка.

Сейчас команда в поисках другого места для показа расследования. Бабинец обратилась к пользователям соцсети с просьбой о помощи с локацией.

"Все должно состояться сегодня в 19.00", – говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что не собирается покидать пост до окончания срока. 

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость 1917
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это ,что новость?.ОМАН-офшор.ЗАЧЕМ ТУДА ЕЗДИЛО?это?
Гость317732
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Постоянно кого-то разоблачают, а "воз и ныне там". Опять станут орать "зелю геть!.Достала эта окраина!
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