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В воскресенье,
3 октября, стало известно, что к показу готовится фильм, который разоблачит
главу Незалежной Владимира Зеленского. Журналисты намерены рассказать об
офшорах политика.
Изначально планировалось продемонстрировать публике фильм в здании Малой оперы в украинской столице. Однако мероприятие неожиданно сорвалось на считанные часы до начала. Как сообщила главред издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец на своей странице в Фейсбук, директор Малой оперы заявил, что фильм показывать не будут. И сослался на то, что в здании якобы ремонт и нет электричества.
"Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет", – сообщила журналистка.
Сейчас команда в поисках другого места для показа расследования. Бабинец обратилась к пользователям соцсети с просьбой о помощи с локацией.
"Все должно состояться сегодня в 19.00", – говорится в сообщении.
Ранее Зеленский заявил, что не собирается покидать пост до окончания срока.
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