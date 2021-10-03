Журналисты намерены показать расследование об офшорах президента Украины

В воскресенье, 3 октября, стало известно, что к показу готовится фильм, который разоблачит главу Незалежной Владимира Зеленского. Журналисты намерены рассказать об офшорах политика.



Изначально планировалось продемонстрировать публике фильм в здании Малой оперы в украинской столице. Однако мероприятие неожиданно сорвалось на считанные часы до начала. Как сообщила главред издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец на своей странице в Фейсбук, директор Малой оперы заявил, что фильм показывать не будут. И сослался на то, что в здании якобы ремонт и нет электричества.

"Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет", – сообщила журналистка.

Сейчас команда в поисках другого места для показа расследования. Бабинец обратилась к пользователям соцсети с просьбой о помощи с локацией.

"Все должно состояться сегодня в 19.00", – говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что не собирается покидать пост до окончания срока.