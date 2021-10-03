Как использовать пищевую пленку в домашнем хозяйстве

Как использовать пищевую пленку в домашнем хозяйстве
Фото: Britta Pedersen/ZB/www.globallookpress.com
Лайфхаки на все случаи жизни

В пищевую пленку можно не только заворачивать продукты – существует множество способов ее применения в быту.

Если вам не удается открыть банку, попробуйте обмотать по окружности крышку пленкой в несколько слоев. Так пальцы не будут соскальзывать с металлической поверхности крышки.

Если вам никак не удается приготовить яйцо пашот, пищевая пленка поможет и в этом случае. Понадобится большой кусок – туда нужно аккуратно вылить яйцо, а затем сделать из пленки мешочек. Дождитесь, пока вода в кастрюле закипит, и опустите туда яйцо на пару минут, пока белок не сварится.

Пищевая пленка поможет сохранить бананы – если фрукты уже созрели и вы опасаетесь, что не успеете их съесть, обмотайте ножки. Так они не почернеют и сохранятся еще два-три дня.

Часто при взбивании миксером брызги разлетаются по всему столу. Чтобы этого избежать, нужно обернуть чашу пленкой, а в центре сделать дырку для миксера. Так никакой грязи не будет.

Пищевую пленку удобно использовать и в холодильнике. Чтобы полочки не пачкались, оберните их пленкой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

В Грузии впаяли Саакашвили новое обвинение

На фоне нескольких уголовных дел экс-президента подозревают в попытке госпереворота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей