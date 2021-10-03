Как использовать пищевую пленку в домашнем хозяйстве

Лайфхаки на все случаи жизни

В пищевую пленку можно не только заворачивать продукты – существует множество способов ее применения в быту.



Если вам не удается открыть банку, попробуйте обмотать по окружности крышку пленкой в несколько слоев. Так пальцы не будут соскальзывать с металлической поверхности крышки.

Если вам никак не удается приготовить яйцо пашот, пищевая пленка поможет и в этом случае. Понадобится большой кусок – туда нужно аккуратно вылить яйцо, а затем сделать из пленки мешочек. Дождитесь, пока вода в кастрюле закипит, и опустите туда яйцо на пару минут, пока белок не сварится.

Пищевая пленка поможет сохранить бананы – если фрукты уже созрели и вы опасаетесь, что не успеете их съесть, обмотайте ножки. Так они не почернеют и сохранятся еще два-три дня.

Часто при взбивании миксером брызги разлетаются по всему столу. Чтобы этого избежать, нужно обернуть чашу пленкой, а в центре сделать дырку для миксера. Так никакой грязи не будет.

Пищевую пленку удобно использовать и в холодильнике. Чтобы полочки не пачкались, оберните их пленкой.