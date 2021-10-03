Даже официальный представитель МИД РФ находит минутку, чтобы расслабиться

В Сети появилось видео с танцующей Марией Захаровой. Кадры публикует телеграм канал "Пул №3".

На видео официальный представитель МИД России, одетая в спортивный костюм и утепленную жилетку, танцует бачату, держа в руках желтые листья. Судя по подписи, Захарова отдыхала где-то в подмосковном парке. Свой танец дипломат исполнила в окружении елок. В конце видео она подбрасывает листья в воздух и улыбается.

Ранее Захарова показывала видео с одного из новогодних корпоративов в министерстве иностранных дел. Тогда она в эффектном мини лихо отплясывала рок-н-ролл, напомнив публике о знаменитой сцене из фильма "Криминальное чтиво".