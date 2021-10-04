На учениях Украины были пьяные: раскрыты детали крушения российского самолета над Черным морем

На учениях Украины были пьяные: раскрыты детали крушения российского самолета над Черным морем
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Двадцать лет назад украинские военные сбили пассажирский лайнер

Трагедия случилась 4 октября 2001. В этот день в Крыму проходили военные учения. В пассажирский самолет Ту-154, летевший из Тель-Авива в Новосибирск, попала зенитная ракета. Единственное, что сделали украинские власти после этого ЧП – это уволили бывшего тогда министром обороны Александра Кузьмука.

Спустя годы сын мужчины, который был среди погибших, раскрыл подробности авиакатастрофы. Борис Калиновский поведал, что несколько офицеров, которые на тот момент уже стали пенсионерами, выдали правду журналистам – мол, на военных маневрах Украины военные пили. Об этом пишет "Комсомольская правда". Он озвучил свою версию – Калиновский считает, что пьяны были не военнослужащие, которые проводили стрельбы, а их руководство.

Мужчина уверен – ответственность лежит на Украине. Калиновский напомнил, что зона ограничения вокруг места проведения стрельб была всего 70 км в радиусе. В то время как ракеты С-200 могут поразить цель в радиусе 300 км, передает "Общественная служба новостей".

"Киев на заседаниях настаивал на том, что ракета была российской, а не украинской. Ракета действительно была российского производства, но выпущена-то была их военными!" – указал он.

При крушении пассажирского лайнера над Черным морем погибло 78 человек.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость315975
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А потом ещё долго кричали что это не они
Гость 319062
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Жесть , сейчас особо не изменилось …
Гость313645
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"на военных маневрах Украины военные пили. Об этом пишет "Комсомольская правда". Он озвучил свою версию – Калиновский считает, что пьяны были не военнослужащие, которые проводили стрельбы, а их руководство." -
Вот, народ... Ажно с 2001 года эти усраинские вурдалаки начали "подсаживаться" на кизяк, а точнее, сначала, на "горилку" из него! Теперь ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ себе, КАК за 20 лет кизяк искорёжил миропонимание усропитеков?! Оторопь берёт!
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