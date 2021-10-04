Умерла сестра Галины Старовойтовой

Женщина возглавляла фонд имени убитой правозащитницы

В Санкт-Петербурге на 73 году жизни скончалась Ольга Старовойтова – сестра депутата Госдумы Галины Старовойтовой, убитой в 1998 году. Об этом утром 4 октября сообщил в своем телеграм-канале депутат Заксобрания города Борис Вишневский.  

По данным телеканала "360", Ольга Старовойтова умерла после продолжительной болезни. С 1999 г. она возглавляла Фонд "Музей Галины Старовойтовой".

Правозащитник и депутат Галина Старовойтова погибла в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года. Ее убили в Санкт-Петербурге в подъезде собственного дома. В 2018 г. организатор преступления подавал прошение о досрочном выходе на свободу, но ему было отказано. 

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ
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