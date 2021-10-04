Отсидит на родине: расчет Саакашвили на помощь Киева не оправдался

Отсидит на родине: расчет Саакашвили на помощь Киева не оправдался
Михаил Саакашвили. Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Охрану тюрьмы пришлось усилить из-за акции протеста сторонников политика

Тбилиси не собирается экстрадировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину. Об этом заявила в понедельник, 4 октября, вице-премьер Тея Цулукиани.

"У нас нет никакого желания, нет никакой правовой целесообразности для этого",

– высказалась Цулукиани по поводу разрешения опальному политику отбывать наказание не в грузинской, а в украинской тюрьме. 

Ранее глава Незалежной Владимир Зеленский заявил, что займется вопросом вызволения Саакашвили из Грузии, поскольку речь идет о гражданине Украины, передают "Известия".

Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. На родине он не был с 2013 года. За это время против него было возбуждено несколько уголовных дел, по которым заочно вынесены обвинительные приговоры.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку, а сторонников призвал продолжать сопротивление – об этом он написал в письме, которое попало в руки журналистов, сообщает РЕН ТВ.

В понедельник в тюрьму Рустави в Тбилиси, где содержат Саакашвили, прибыл автобус со спецназом. Охрану усилили в ожидании акции протеста, которую сторонники Саакашвили запланировали на 4 октября. Власти опасаются провокаций. 

Ранее Саакашвили пообещал грузинам восстановление отношений с Россией, если они поддержат на выборах его партию.

Источник: Известия
Николай ВИКТОРОВ

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