Пострадают "ради планеты": россияне могут остаться без вина, обуви и косметики

Захлестнувшая Европу борьба с климатическими изменениями, доходящая порой до полного абсурда, не оставит в стороне и россиян.



Наш ответ "зеленому Чемберлену"

Как выяснили на минувшей неделе "Ведомости", российские власти рассматривают возможность довольно жесткого ответа на планы ЕС по введению "зеленого" углеродного налога.

По данным источника издания, соответствующее предложение подготовлено Минэкономразвития. Речь идет о введении пошлин на экспортируемые в Россию европейские товары. Размер пошлин пока не определен, хотя уже известно, что ставки могут быть весьма высокими, вплоть до запретительных.

Полный перечень товаров, попадающих под пошлины, пока не известен. Тем не менее, уже сейчас понятно, что это будут товары потребительского назначения, такие как вино, пиво, туалетная вода, духи, косметика, бытовая техника, обувь.

По сути, сложившаяся ситуация напоминает введение продовольственного эмбарго в отношении целого ряда продуктов питания из ЕС, США и некоторых других стран. Запрет на поставку в РФ мясных изделий, сыров, молочных продуктов и фруктов был введен российским правительством в 2014 году в ответ на западные санкции, ставшие ответом на присоединение Крыма и поддержку повстанцев на Донбассе.

Очевидно, схожая тактика может быть выбрана российским правительством в ответ на "зеленый" европейский налог, ставящий под угрозу значительную часть российского экспорта в Европу.

В данном случае, главными жертвами борьбы с "климатическими изменениями" становятся российские металлурги, чьи технологии предполагают довольно высокий уровень выбросов СО2. Так, по оценке компании KPMG, в период с 2026 до 2035 год в рамках "зеленого регулирования" российским экспортерам металла придется заплатить порядка 37,7 млрд евро.

Напомним, что некоторое время назад Еврокомиссия предложила масштабный план действий, направленный на полную ликвидацию выбросов СО2 в ЕС к 2050 году. Это, в свою очередь, требует полной перестройки европейской экономики, которая начнется с введения "климатических" таможенных пошлин на ввоз в ЕС черных и цветных металлов, цемента, удобрений, а также импорт электроэнергии.

По плану Еврокомиссии, с 2023 по 2025 годы в ЕС будет действовать переходный период. В это время импортеры должны будут сообщать о фактических выбросах, произведенных в процессе производства и ввоза в ЕС тех или иных товаров. Уплата пошлин потребуется с 2026 года, когда механизм трансграничного "зеленого" регулирования вступит в силу.

Чем нам это грозит?

Сложно сказать, насколько введение Россией ввозных пошлин на европейские товары может повлиять на позицию ЕС и Еврокомиссии. Так продовольственное эмбарго не приблизило отмены антироссийских санкций 2014 года ни на миллиметр. Напротив, следствием его стало удорожание целого ряда продовольственных товаров в самой России, снижение их ассортимента и ухудшение качества. Вероятно, нечто подобное произойдет и вследствие введения РФ новых ограничений.

Очевидно, что предлагаемые "зеленые" налоги имеют мало общего с экологией, и являются в первую очередь мерами решения ЕС глобальных экономических задач. Но стоит ли в свете этого ухудшать и без того тяжелую ситуацию на внутреннем потребительском рынке – большой вопрос.

Опрошенные "Утром" эксперты комментируют сложившуюся ситуацию довольно сдержанно.

"В случае введения пошлин вырастут цены на отдельные категории товаров, а бизнесу придется увеличить расходы на закупку товаров, – говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. – Соответственно, конечный потребитель тоже ощутит на себе рост цен. Например, если вырастет стоимость косметических товаров, это отразится на ценах в салонах красоты и парикмахерских".

В тоже время, эксперты не считают, что введение пошлин приведет к тотальному товарному дефициту. По словам Сигала, стоит понимать, что Европа не является единственным поставщиком товаров, хотя торговые отношения с ЕС у России довольно крепкие. Если будут введены пошлины, то российские компании постараются занять часть освободившегося рынка. Также будут увеличены поставки аналогичной продукции из других государств, в частности, азиатских.

С вице-президентом "Опоры России" соглашается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, всегда есть возможность расширить долю импорта из других неевропейских стран.

"Не стоит опасаться таких действий правительства – замена одному товару всегда найдется, причем это может быть выгодно потребителю. Европейская продукция, которую наша страна закупает за евро, достаточно дорогая, – говорит Деева. – Если будет найдена альтернатива (например, увеличится ассортимент товаров из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона или стран Центральной и Южной Америки), это может даже быть более выгодно".

По его словам, цены на эти товары могут быть ниже европейских, в связи с чем, российский потребитель не пострадает, а объем импорта при этом может даже вырасти, поскольку за одни и те же суммы будет возможность закупать большее число товарных позиций.

Вполне возможно, что все будет именно так. Хотя, живой пример ситуации с продовольственным эмбарго 2014 года говорит, что в реальности все получается совсем не так просто, как кажется. Из Европы Россия импортирует, прежде всего, товары наиболее высокого качества, недоступного ни местным, ни каким-либо другим производителям. Ни аргентинский "пармезан", ни овощная продукция из Китая по своему качеству не смогли заменить на российских прилавках оригинальных товаров. По этому, отказ от европейских товаров, как и в 2014 году, будет сопряжен со снижением товарного ассортимента и качества потребляемых россиянами товаров.