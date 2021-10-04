Неприглядный вид постельной принадлежности – не повод выбрасывать вещь

Все хозяйки в какой-то момент сталкиваются с весьма неприятным зрелищем. Если снять все наволочки с подушек, то можно увидеть, что они покрылись странными разводами грязно-желтого оттенка. Не стоит бить тревогу, это абсолютно естественный процесс.



Каждую ночь подушки впитывают пот и кожные выделения, поэтому в определенный момент они сильно загрязняются. Впрочем, с этой напастью можно легко справиться.

Не все в курсе, что периодически подушки нужно стирать. Для того чтобы придать им первозданный вид, потребуется несколько простых средств: 1 ст. стирального порошка, 1 ст. отбеливателя, 1 ст. моющего порошка для посудомоек, 1 пузырек борной кислоты.

Перед стиркой проверьте, можно ли подушку подвергнуть такой процедуре – информация должна быть указана на этикетке.

Как постирать подушку

В первую очередь, постельную принадлежность нужно замочить. Это можно сделать в ванне или в большом тазу. Воду с перечисленными выше ингредиентами нужно вскипятить в самой большой кастрюле. Потом эту смесь следует вылить в емкость с подушкой. В таком виде ее можно оставить на час.

После этого подушку нужно выстирать в стиральной машине. Лучше воспользоваться функцией дополнительного полоскания.

Выстиранную подушку осталось высушить. Для этого можно использовать саму машинку, если есть такая опция, либо разложить подушку на решетке для сушки. Рекомендуется периодически взбивать вещь, чтобы она приобрела первоначальную форму.

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