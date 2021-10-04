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Владимир Путин утвердил в России новый праздник – День отца. Соответствующий указ президент подписал сегодня, 4 октября.
Согласно распоряжению главы государства, праздник будет отмечаться в третье воскресенье в октябре ежегодно, пишет RT. В этом году он выпадает на 17 октября.
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