Его будут отмечать без фиксированной даты

Владимир Путин утвердил в России новый праздник – День отца. Соответствующий указ президент подписал сегодня, 4 октября.

Согласно распоряжению главы государства, праздник будет отмечаться в третье воскресенье в октябре ежегодно, пишет RT. В этом году он выпадает на 17 октября.