"Ни бега, ни движения": турки сомневаются в здоровье Эрдогана после недавнего видео

"Ни бега, ни движения": турки сомневаются в здоровье Эрдогана после недавнего видео
Фото: Lev Radin/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Слухи о серьезном недуге у лидера начали ходить на прошлой неделе

В минувшие выходные издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором, ссылаясь на собственные источники, заявило о серьезных проблемах со здоровьем Реджепа Тайип Эрдогана. Якобы он не может подняться по лестнице без помощи жены, невнятно произносит слова, страдает от нарастающей забывчивости и проблем с дыханием. По слухам, президент в разы увеличил количество врачей в своем окружении, а перед публичными встречами принимает серьезные обезболевающие. При этом чем именно страдает глава Турции – неизвестно.

После этого на своей странице в "Твиттере" Эрдоган опубликовал видео с тренировки по баскетболу, отметив, что движение является залогом здоровья.

"Физические упражнения очень важны для здоровья. Еще я стараюсь тренироваться три дня в неделю. В движении есть изобилие", – написал он.

Однако у пользователей Сети публикация вызвала еще большее сомнение.

Один и комментаторов написал, что в баскетбол принято играть только бегом, а не как Эрдоган – стоя перед кольцом.

"Это несколько вынужденное видео. Ни бега, ни движения. Если бы мы только могли видеть, как он бежит", – пишет Мехмет Эмра Озкан.

Замечание пользователя лайкнули около 1,5 тысяч человек. 

Кто-то напомнил, что Владимир Путин практически ровестник Эрдогана, однако у него отдых явно поактивней, чем у турецкого главы, опубликовав кадр с президентом РФ, пересекающим реку с ружьем и голым торсом. 

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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