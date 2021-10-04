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В минувшие выходные издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором, ссылаясь на собственные источники, заявило о серьезных проблемах со здоровьем Реджепа Тайип Эрдогана. Якобы он не может подняться по лестнице без помощи жены, невнятно произносит слова, страдает от нарастающей забывчивости и проблем с дыханием. По слухам, президент в разы увеличил количество врачей в своем окружении, а перед публичными встречами принимает серьезные обезболевающие. При этом чем именно страдает глава Турции – неизвестно.
После этого на своей странице в "Твиттере" Эрдоган опубликовал видео с тренировки по баскетболу, отметив, что движение является залогом здоровья.
Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. 🏀 pic.twitter.com/7sDmQV7MSp— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021
"Физические упражнения очень важны для здоровья. Еще я стараюсь тренироваться три дня в неделю. В движении есть изобилие", – написал он.
Однако у пользователей Сети публикация вызвала еще большее сомнение.
Один и комментаторов написал, что в баскетбол принято играть только бегом, а не как Эрдоган – стоя перед кольцом.
"Это несколько вынужденное видео. Ни бега, ни движения. Если бы мы только могли видеть, как он бежит", – пишет Мехмет Эмра Озкан.
Замечание пользователя лайкнули около 1,5 тысяч человек.
Кто-то напомнил, что Владимир Путин практически ровестник Эрдогана, однако у него отдых явно поактивней, чем у турецкого главы, опубликовав кадр с президентом РФ, пересекающим реку с ружьем и голым торсом.
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