Важно подготовить грядки к зимовке

Осенью огородники активно готовят свой участок к зимнему периоду. Расскажем, о каких видах работ ни в коем случае нельзя забыть.

1. Выкапывание овощей и цветов

До наступления первых заморозков необходимо выкопать корнеплоды, а также клубневые и луковичные цветы. Понижение температуры может погубить декоративные растения и негативно повлиять на качество будущего урожая.

2. Обрезка сухих побегов

Осенью важно избавиться от засохших и больных побегов. В противном случае кусты и деревья могут не перенести зимовку.

3. Мульчирование

Важно утеплить корни растений. На помощь придет мульча – солома, опилки, торф, кора или другой материал.

4. Использование укрывного материала

Заморозки могут погубить некоторые культуры – например, молодые плодовые деревья или многолетние цветы. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать укрывной материал. Отличным вариантом считается спанбонд.

5. Полив

Такие культуры, как ягодные кустарники, а также декоративные и плодовые деревья, нуждаются в обильном поливе. Важно, чтобы влага дошла до глубины примерно в 30 сантиметров. Сформированный сверху слой мульчи не даст жидкости испариться.

6. Скашивание травы

Еще одна необходимая "процедура" – скашивание травы. Дело в том, что на стеблях могут находиться вредные микроорганизмы, которые с наступлением весны "перекочуют" на плодовые культуры.

7. Посев некоторых культур

Для поздней посадки пригодны морковь, свекла, лук репчатый, редис, петрушка и другие растения.

Ранее "Утро.News" рассказало, нужно ли перекапывать огород осенью.