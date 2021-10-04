На российско-китайской границе возник коллапс

Тысячи фур не могут пройти контрольно пропускной путь

Огромная очередь из грузовиков возникла на границе между Китаем и Россией. В пробке около погранпункта некоторые авто стоят уже несколько недель. Транспортный коллапс между странами возник примерно месяц назад.

Из-за простоя в Россию некоторые товары приходят с задержкой. В особенности это сказалось на магазинах обуви и одежды, где на некоторых прилавках до сих пор лежат летние коллекции, передает МИР24.

Проблемы с фурами на границк возникли из-за усиления Китаем антиковидных мер – из-за этого контроль проходят только 130 машин в день, а также несоблюдение процедуры ввоза товаров перевозчиками. 

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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