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Огромная очередь из грузовиков возникла на границе между Китаем и Россией. В пробке около погранпункта некоторые авто стоят уже несколько недель. Транспортный коллапс между странами возник примерно месяц назад.
Из-за простоя в Россию некоторые товары приходят с задержкой. В особенности это сказалось на магазинах обуви и одежды, где на некоторых прилавках до сих пор лежат летние коллекции, передает МИР24.
Проблемы с фурами на границк возникли из-за усиления Китаем антиковидных мер – из-за этого контроль проходят только 130 машин в день, а также несоблюдение процедуры ввоза товаров перевозчиками.
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