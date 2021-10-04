Будут свежими до весны: новый способ хранения моркови и свеклы

Будут свежими до весны: новый способ хранения моркови и свеклы
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Корнеплоды нужно держать в разных емкостях

В октябре многие отправляют овощи на длительное хранение. Чаще всего на зимовку закладываются морковь и свекла. Существуют некоторые нюансы, следование которым поможет сохранить качество урожая до самой весны.

Как лучше всего хранить морковь и свеклу

Сначала необходимо перебрать корнеплоды. Мелкие экземпляры идут на готовку, а крупные и крепкие – на зимовку.

Не стоит отправлять на хранение поврежденные культуры. Гниль с одного плода может распространиться и на другие.

Речь пойдет про хранение овощей в погребе или на чердаке. Вам понадобятся большие ящики или старая ванна. Желательно, чтобы было и то, и другое.

На дно изделий насыпьте песок. Сверху сформируйте слой из корнеплодов (важно, чтобы плоды не соприкасались друг с другом). Здесь имеется еще один нюанс – морковь и свекла должны лежать в разных местах. Для первого овоща подойдут ящики, а для второго – ванна.

Засыпьте овощи песком на три-четыре сантиметра в высоту. Затем выложите следующий слой корнеплодов. Чередуйте слои до тех пор, пока не достигнете самого верха емкости для хранения.

Сверху морковь и свекла должны быть засыпаны песком. Это нужно для того, чтобы культуры не стали пищей для мышей и крыс.

Преимущества хранения корнеплодов в песке

Плоды, помещенные в песок, не потеряют находящуюся в них влагу. Морковь и свекла останутся сладкими и хрустящими.

Даже если один из корнеплодов начнет гнить, вредные микроорганизмы не смогут перебраться на своих соседей. 

Ранее "Утро.News" рассказало, когда нужно убирать корнеплоды на зимнее хранение. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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