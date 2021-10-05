"Союз МС-19" с Пересильд и Шипенко отправился в космос - видео

"Союз МС-19" с Пересильд и Шипенко отправился в космос - видео
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Корабль стартовал с Байконура в 11:55 по Москве

В полдень вторника, 5 октября 2021 года, произошло историческое событие. Космический корабль "Союз МС-19" отправился к МКС. На борту – необычная команда. 

Первым бортинженером стал режиссер Клим Шипенко, вторым – актриса Юлия Пересильд. Командир корабля – космонавт Антон Шкаплеров. 

В первый раз в истории человечества на МКС окажутся представители киноиндустрии. Шипенко и Пересильд будут снимать фильм с пока еще загадочным для россиян сюжетом "Вызов". Известно лишь, что актриса сыграет врача, который окажет помощь космонавту. Они проведут на станции 12 дней. 

Утром перед запуском журналисты показали, как команда готовилась к полету. "Киноэкипаж" провел все традиционные ритуалы космонавтов – посмотрел ленту "Белое солнце пустыни" и послушали композицию группы Земляне "Трава у дома".

Ракета "Союз-2.1а" успешно стартовала с Байконура. Отделение двух ступеней, а также выведение корабля на орбиту прошло в штатном режиме. "Киноэкипаж" чувствует себя хорошо. Через три часа корабль "Союз МС-19" достигнет МКС. 

Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость318304
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Надеюсь не фильм для взрослых.
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