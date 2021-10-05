Захарова рассказала об угрозе для России после исторического сбоя в Facebook

Захарова рассказала об угрозе для России после исторического сбоя в Facebook
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ объяснила риск подобной ситуации

В понедельник, 4 октября, почти семь часов не работал "Фейсбук", "Инстаграм", "Вотсап" и другие соцсети по всему миру. Такого масштабного сбоя в истории Интернета еще не было. Мария Захарова прокомментировала произошедшее. 

Напомним, в результате неполадок в сетевом трафике Марк Цукерберг, глава "Фейсбука", потерял почти семь миллиардов долларов и очутился аж на шестом месте списка Forbes. Журналисты New York Times сообщали, что сотрудники соцсети не могли попасть на свои рабочие места, а доступ к серверам им пришлось прокладывать с помощью болгарки, пишет URA.RU. Позже эту информацию опровергли

Захарова в эфире "Соловьев. Live" пошутила, что во время публикации новых антироссийских санкций у США вполне могут зависнуть компьютеры. На этот случай американцам стоит держать топор рядом с рабочим местом, чтобы сломать дверь в комнату с серверами. 

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что подобный сбой – это риск для мировых бизнесов. По ее словам, могли пострадать миллионы крупные компании и людей, которые ведут свои дела через соцсети. Захарова обратила внимание на то, что России нужно минимизировать подобные риски в случае повтора подобного сбоя. Ведь все это касается информационной безопасности, про которую Москва то и дело говорит.

Как заключила Захарова, Россия обязана плотнее заняться внутренним сегментом Интернета и информационных технологий.  

Дипломат подчеркнула, что сетевой локдаун может произойти в любой момент, судя по тому, что сейчас происходит в США. 

Источник: "Соловьев.Live" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
игорь
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эх
сетовала бы еще на то как плохо у народа своего россии отнимать пенсии
верни их - помоги
чего уж
1
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