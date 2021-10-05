"Учителя года-2021" помогли выбрать конкурсанты "Большой перемены"

Детское жюри участвовало в оценке финальных этапов конкурса в Ростове-на-Дону и Москве

Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" стала преподаватель физики гимназии № 16 города Тюмени Екатерина Костылева. Об этом объявили в День учителя 5 октября на торжественной церемонии в московском историческом парке "Россия – Моя история". В этом году впервые к выбору победителя было привлечено детское жюри.

На роль экспертов были приглашены 15 конкурсантов "Большой перемены". Старшеклассники приехали в Москву из разных регионов – от Дальнего Востока до юга России, чтобы поучаствовать в финальном испытании "вопрос учителю года".

"Я долго думала над тем, как должно работать детское жюри "Учителя года", и поняла, что, как и в конкурсе "Большая перемена", мы должны не оценивать, а ценить. Для этого я выделила несколько критериев: увлеченность предметом, способность заинтересовать им других, искренность и бескомпромиссность. Мне кажется, это те навыки, от которых больше всего зависит отношение к учителю его учеников".

– рассказала Варвара Черкасова из Благовещенска. Карина Гилязова из Казани, в свою очередь, добавила, что "Учитель года" должен "любить детей и уметь их слышать и слушать".

Ранее специальной наградой детского жюри – маленьким хрустальным пеликаном – была отмечена учитель русского языка и литературы лицея № 14 города Ставрополь Анастасия Шрамко.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проходит в 2021 году 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Их помогали оценивать 20 школьников Ростовской области.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется АНО "Россия – страна возможностей" в рамках Национального проекта "Образование".