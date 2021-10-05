Раскрыты планы Путина на день рождения

Несмотря на праздник, глава государства не откажется от работы

В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполняется 69 лет. Выяснилось, чем российский лидер будет заниматься в этот день.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в свой день рождения глава государства не откажется от работы. Путин решит некоторые вопросы, и только после этого позволит себе отдыхать.

По словам Пескова, вечером Владимир Владимирович соберется в компании родных и близких. 

Дмитрий Сергеевич добавил, что Путин уже прервал период самоизоляции. Поэтому на празднование дня рождения это никак не повлияет. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
игорь
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