Несмотря на праздник, глава государства не откажется от работы

В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполняется 69 лет. Выяснилось, чем российский лидер будет заниматься в этот день.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в свой день рождения глава государства не откажется от работы. Путин решит некоторые вопросы, и только после этого позволит себе отдыхать.

По словам Пескова, вечером Владимир Владимирович соберется в компании родных и близких.

Дмитрий Сергеевич добавил, что Путин уже прервал период самоизоляции. Поэтому на празднование дня рождения это никак не повлияет.