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В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполняется 69 лет. Выяснилось, чем российский лидер будет заниматься в этот день.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в свой день рождения глава государства не откажется от работы. Путин решит некоторые вопросы, и только после этого позволит себе отдыхать.
По словам Пескова, вечером Владимир Владимирович соберется в компании родных и близких.
Дмитрий Сергеевич добавил, что Путин уже прервал период самоизоляции. Поэтому на празднование дня рождения это никак не повлияет.
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