Медработники школ и детсадов смогут направлять детей на обследование к специалистам

Медработники школ и детсадов смогут направлять детей на обследование к специалистам
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Медицинские кабинеты в столичных образовательных учреждениях подключили к ЕМИАС

Врачи и фельдшеры в школах и детских садах Москвы смогут вносить записи в электронную медицинскую карту ребенка, а также направлять его на анализы и консультации к узким специалистам в городские поликлиники.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, цифровизация работы медблоков школ и детских садов открывает больше возможностей для медицинского обслуживания детей. Так, раньше, если ребенок плохо себя почувствовал в школе, медик фиксировал обращение в журнале приема амбулаторных больных. А для дальнейшего обследования родители с детьми были вынуждены обращаться в городскую поликлинику за направлением.

"Теперь в этом нет необходимости: медработникам в школах и детских садах доступна электронная медкарта со всей актуальной информацией о ребенке и система "ЕМИАС.Школа", в которой медик может вести протокол осмотра и открывать необходимые направления",

– рассказала Анастасия Ракова, пояснив, что все записи, созданные работником медблока в ЕМИАС, будут доступны как врачам поликлиник, так и родителям в электронной медкарте.

Напомним, в электронный формат уже переведены медкарты для образовательных учреждений по форме 026/у, что избавило от сбора лишних справок родителей, чьи дети в этом году пошли в первый класс или детский сад. Справки о временной нетрудоспособности ребенка, в том числе об освобождении от физкультуры, также доступны в системе ЕМИАС.Школа и электронной медкарте.

Кроме того, родители могут загрузить в медкарту справки, выданные медицинскими учреждениями, не входящими в систему ЕМИАС.

Доступ к электронной медицинской карте могут получить москвичи старше 15 лет через портал mos.ru.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Встали на защиту России: в бундестаге объяснили высокие цены на газ в Европе

Виной всему политика Германии

Чем Эрдоган пытался подкупить Путина: в Турции обсуждают итоги встречи в Сочи

Анкара всеми способами пытается отстоять хоть часть своих интересов в Сирии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1887 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей