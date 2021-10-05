Следование советам поможет получить ранний, но при этом качественный урожай

Многие огородники сажают морковь в весенний период. Однако есть те, кто берется за дело осенью. Расскажем о тонкостях посева данного овоща под зиму.

Преимущества осенней посадки моркови

Весной, как правило, огородникам приходится браться за несколько дел одновременно. Чтобы немного облегчить себе жизнь, лучше посадить морковку осенью, когда урожайный сезон подходит к концу.

Вы получите первый урожай уже к середине июня.

Корнеплоды вырастут крупными и сладкими. На качество моркови положительно повлияют талые воды.

В начале весны многие вредные насекомые еще не очнулись ото сна. Поэтому культура избежит встречи со своими "губителями".

Как правильно сажать морковь под зиму

Для начала необходимо выбрать правильный сорт. Лучшими вариантами считаются "Нантская" и "Московская зимняя" морковь, а также "Шантенэ роял".

Второй важный нюанс – определенные погодные условия. Сажать морковь лучше в тот период, когда температура воздуха стабильно держится на уровне от -2 до 0°C.

Грядки стоит организовать на возвышенном и солнечном месте. Перед посадкой моркови почву необходимо перекопать с внесением специального удобрения. Для этого нужно смешать 250 миллилитров древесной золы (на один квадратный метр) с небольшим количеством перепревшего навоза.

За пару дней до посева часть рыхлой почвы следует переложить в ведра и отнести в теплое место для прогрева.

Пришло время делать лунки. Их глубина не должна быть больше трех сантиметров. Расстояние между семенами – около двух сантиметров.

Сверху нужно посыпать семена прогретой рыхлой почвой и перегноем. Лунки необходимо слегка придавить. В конце на грядки кладут лапник.

Ранее "Утро.News" рассказало, какие еще овощи можно сажать под зиму.