Как правильно сажать морковь под зиму

Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Многие огородники сажают морковь в весенний период. Однако есть те, кто берется за дело осенью. Расскажем о тонкостях посева данного овоща под зиму.
Для начала необходимо выбрать правильный сорт. Лучшими вариантами считаются "Нантская" и "Московская зимняя" морковь, а также "Шантенэ роял".
Второй важный нюанс – определенные погодные условия. Сажать морковь лучше в тот период, когда температура воздуха стабильно держится на уровне от -2 до 0°C.
Грядки стоит организовать на возвышенном и солнечном месте. Перед посадкой моркови почву необходимо перекопать с внесением специального удобрения. Для этого нужно смешать 250 миллилитров древесной золы (на один квадратный метр) с небольшим количеством перепревшего навоза.
За пару дней до посева часть рыхлой почвы следует переложить в ведра и отнести в теплое место для прогрева.
Пришло время делать лунки. Их глубина не должна быть больше трех сантиметров. Расстояние между семенами – около двух сантиметров.
Сверху нужно посыпать семена прогретой рыхлой почвой и перегноем. Лунки необходимо слегка придавить. В конце на грядки кладут лапник.
Ранее "Утро.News" рассказало, какие еще овощи можно сажать под зиму.
Власти готовы поддержать регион в борьбе против COVID-19
В Незалежной в топливном кризисе на европейском континенте обвинили РФ