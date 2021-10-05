Москвичи оценили преимущества платформы "Электронный дом"

Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Проводить собрания собственников квартир онлайн – отличная идея. В этом на собственном опыте убедились пользователи платформы "Электронный дом" (ЭД). На сегодняшний день к ней присоединились жители 77% многоквартирных домов в Москве.
Посещать традиционные собрания собственников квартир не всегда удобно – кто-то работает, кто-то находится в другом городе, у кого-то болен ребенок. И получалось, что решения, нужен ли шлагбаум или в какой цвет покрасить стены в подъезде, обсуждались месяцами или принималось небольшим количеством жителей.
С появлением "Электронного дома" все изменилось: вопросы можно решать онлайн со своего смартфона.
По словам москвички Ирины Андрусенко, она и ее соседи мечтали о подобном сервисе, когда им приходилось обходить подъезд с бумажными бюллетенями.
"Кроме скорости, экономии средств и времени, здесь присутствует открытость и прозрачность от начала голосования до получения протокола с распределением голосов", – подчеркивает она.
Оксана Нилова рассказала, как благодаря "Электронному дому" справилась с проблемой, волнующей ее и других жителей двора долгое время. Они быстро собрали согласие на установку шлагбаума, в результате около дома перестали парковаться "чужие".
Еще одной востребованной услугой сервиса является возможность заявить о неполадках в квартире, подъезде, доме или во дворе – заявка сразу поступает в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".
Виной всему политика Германии
Анкара всеми способами пытается отстоять хоть часть своих интересов в Сирии