Москвичи оценили преимущества платформы "Электронный дом"

Решать вопросы управления многоквартирным домом стало удобнее

Проводить собрания собственников квартир онлайн – отличная идея. В этом на собственном опыте убедились пользователи платформы "Электронный дом" (ЭД). На сегодняшний день к ней присоединились жители 77% многоквартирных домов в Москве.

Посещать традиционные собрания собственников квартир не всегда удобно – кто-то работает, кто-то находится в другом городе, у кого-то болен ребенок. И получалось, что решения, нужен ли шлагбаум или в какой цвет покрасить стены в подъезде, обсуждались месяцами или принималось небольшим количеством жителей.

С появлением "Электронного дома" все изменилось: вопросы можно решать онлайн со своего смартфона.

По словам москвички Ирины Андрусенко, она и ее соседи мечтали о подобном сервисе, когда им приходилось обходить подъезд с бумажными бюллетенями.

"Кроме скорости, экономии средств и времени, здесь присутствует открытость и прозрачность от начала голосования до получения протокола с распределением голосов", – подчеркивает она.

Оксана Нилова рассказала, как благодаря "Электронному дому" справилась с проблемой, волнующей ее и других жителей двора долгое время. Они быстро собрали согласие на установку шлагбаума, в результате около дома перестали парковаться "чужие".

Еще одной востребованной услугой сервиса является возможность заявить о неполадках в квартире, подъезде, доме или во дворе – заявка сразу поступает в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".