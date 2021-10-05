Количество заболевших коронавирусом приближается к 30 тысячам за сутки

Во время совещания с членами правительства Владимир Путин необычно отреагировал на слова Татьяны Голиковой о ситуации в России с ковидом.

Вице-премьер рассказала, что страна близка к негативному рубежу в 30 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Во время ее доклада президент отвел глаза от экрана вниз и стал задумчиво чесать лоб, анализируя сказанное чиновницей.

Видео приводит телеграм-канал "RIA_Kremlinpool".

Голикова сообщила, что рост заболеваемости с начала сентября составил 31%. Она отметила, число заражений среди детей также возросло. Однако подобное осложнение ситуации с ковидом в осенний период правительство прогнозировало ранее.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, одной из причин плохих показателей является недостаточный уровень вакцинации населения.

Согласно данным на 5 октября, в стране в очередной раз был установлен суточный рекорд смертности среди заразившихся ковидом.