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Во время совещания с членами правительства Владимир Путин необычно отреагировал на слова Татьяны Голиковой о ситуации в России с ковидом.
Вице-премьер рассказала, что страна близка к негативному рубежу в 30 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Во время ее доклада президент отвел глаза от экрана вниз и стал задумчиво чесать лоб, анализируя сказанное чиновницей.
Видео приводит телеграм-канал "RIA_Kremlinpool".
Голикова сообщила, что рост заболеваемости с начала сентября составил 31%. Она отметила, число заражений среди детей также возросло. Однако подобное осложнение ситуации с ковидом в осенний период правительство прогнозировало ранее.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, одной из причин плохих показателей является недостаточный уровень вакцинации населения.
Согласно данным на 5 октября, в стране в очередной раз был установлен суточный рекорд смертности среди заразившихся ковидом.
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