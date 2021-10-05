Куда ведет подземный тоннель Елизаветы II из дворца

Куда ведет подземный тоннель Елизаветы II из дворца
Фото: I-Images/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
О тайном проходе проговорился один из родственников королевы

Супруг принцессы Евгении в интервью для британского таблоида Daily Mail случайно проговорился, что во дворце есть секретный ход, который ведет на одну из улиц Лондона. 

Джек Бруксбэнк заявил, что между Сент-Джеймсским дворцом и отелем "Дюкс" есть связывающий тоннель – благодаря этому члены королевской семьи незаметно покидают имение и могут без лишних глаз посидеть в баре. Нередко гостьей заведения становится сама Елизавета II, сообщает МИР24

По данным СМИ, королева не прочь иногда выпить, несмотря на свой возраст. При этом для каждого времени суток у нее особенный напиток – за день она может выпить от четырех до шести порций спиртного.

В баре "Дюкс" Елизавете подают мартини, который стоит там 17 фунтов за бокал – почти 1 700 рублей по текущему курсу. 

Источник: Daily Mail
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Киев хочет оказать гуманитарную помощь Крыму

Власти готовы поддержать регион в борьбе против COVID-19

Киев определился с планами прямых закупок газа у Москвы

В Незалежной в топливном кризисе на европейском континенте обвинили РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1890 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей