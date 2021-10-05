О тайном проходе проговорился один из родственников королевы

Супруг принцессы Евгении в интервью для британского таблоида Daily Mail случайно проговорился, что во дворце есть секретный ход, который ведет на одну из улиц Лондона.

Джек Бруксбэнк заявил, что между Сент-Джеймсским дворцом и отелем "Дюкс" есть связывающий тоннель – благодаря этому члены королевской семьи незаметно покидают имение и могут без лишних глаз посидеть в баре. Нередко гостьей заведения становится сама Елизавета II, сообщает МИР24.

По данным СМИ, королева не прочь иногда выпить, несмотря на свой возраст. При этом для каждого времени суток у нее особенный напиток – за день она может выпить от четырех до шести порций спиртного.

В баре "Дюкс" Елизавете подают мартини, который стоит там 17 фунтов за бокал – почти 1 700 рублей по текущему курсу.