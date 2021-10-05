Рабочие извлекают из завалов личные вещи жильцов

В городе Ногинск строители начали разбирать часть дома, которая была повреждена взрывом бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

Напомним, трагедия произошла 8 сентября 2021 года. Из-за взрыва обрушились перекрытия с первого по пятый этаж, а также наружные стены. В результате инцидента погибли семь человек. Около 17 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Рабочие успели разобрать участок кровли. Следующий этап – демонтаж балконов, внутренних перегородок и прочих элементов конструкции.

В минувшие выходные из поврежденного дома начали извлекать имущество жильцов. Для этого используется подъемный кран, к которому пристегиваются строители, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

За действиями рабочих собственники квартир могли наблюдать в режиме онлайн, находясь в мобильном штабе.