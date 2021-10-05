Мавриди удалось скрываться от правоохранителей благодаря хорошей памяти

Преступник помнил наизусть номера своих знакомых

Совершивший побег из подмосковного ИВС в Истре Александр Мавриди смог больше месяца скрываться от полиции благодаря хорошей памяти. Об этом РИА "Новости" рассказал замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.

Напомним, Мавриди сбежал из изолятора 6 августа. С ним было еще четверо заключенных, всех удалось поймать. Обвиняемому в убийстве "колбасного короля" удалось продержаться на свободе дольше всех – его нашли только 13 сентября.

По словам Юсупова, обвиняемый помнил наизусть номера своих знакомых. После побега он начал просить деньги у разнорабочих – так смог собрать на сим-карту и дешевый телефон. После он позвонил знакомому за границу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

После Мавриди привлек еще одного человека, который не был под следствием, который смог получить перевод и закопать деньги в лесу, а после скинуть ему координаты. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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