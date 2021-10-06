В Германии выдвинули ультиматум оператору "Северного потока – 2"

В Германии выдвинули ультиматум оператору "Северного потока – 2"
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Регулятор угрожает разбирательством, если условия не будут выполнены

Федеральное сетевое ведомство Германии потребовало от оператора газопровода подтвердить соответствие требованиям законов ЕС. Отмечается, что технические условия соблюдены, что дает основания говорить о запуске первой нитки "Северного потока – 2" в скором времени.

Вместе с тем регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG должен предоставить полную информацию о том, что в ходе работы предписания будут соблюдаться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. В противном случае, говорится в сообщении, немецкое ведомство готово начать немедленные разбирательства.

Ранее стало известно о требованиях Польши к Еврокомиссии. Варшава хочет расследования против "Газпрома". Аналитики уже высказали свое мнение. Эксперты не исключают, что если ЕС пойдет навстречу полякам, это может ударить по "Северному потоку – 2". Польская сторона заверяет, что Москва специально завышает цены на голубое топливо, чтобы ускорить ввод газопровода в эксплуатацию.

Строительство "Северного потока – 2" завершилось в начале сентября, напоминает сайт телеканала "360".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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