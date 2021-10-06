Регулятор угрожает разбирательством, если условия не будут выполнены

Федеральное сетевое ведомство Германии потребовало от оператора газопровода подтвердить соответствие требованиям законов ЕС. Отмечается, что технические условия соблюдены, что дает основания говорить о запуске первой нитки "Северного потока – 2" в скором времени.



Вместе с тем регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG должен предоставить полную информацию о том, что в ходе работы предписания будут соблюдаться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. В противном случае, говорится в сообщении, немецкое ведомство готово начать немедленные разбирательства.

Ранее стало известно о требованиях Польши к Еврокомиссии. Варшава хочет расследования против "Газпрома". Аналитики уже высказали свое мнение. Эксперты не исключают, что если ЕС пойдет навстречу полякам, это может ударить по "Северному потоку – 2". Польская сторона заверяет, что Москва специально завышает цены на голубое топливо, чтобы ускорить ввод газопровода в эксплуатацию.

Строительство "Северного потока – 2" завершилось в начале сентября, напоминает сайт телеканала "360".