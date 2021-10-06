Средний чек увеличился почти на четверть

Цены в России продолжают расти. Эта тенденция коснулась и сферы быстрого питания. Данные исследования приводит РИА "Новости".

Так, эксперты выяснили, что 2021 год средняя стоимость бургеров, например, увеличилась на 10,4% – до 311 рублей. Картошка фри тоже подорожала. Если сравнивать с прошлым годом, то за гарнир придется отдать на 18% больше – около 111 рублей.

Возросла цена и газированных напитков – на 5%. Средняя стоимость среднего объема оставила 72,3 рубля.

Средний чек увеличился в общем на 25,5%. В 2020 году он составлял 314 рублей, сейчас же отдать за обед фастфудом придется 394 рубля, уточняет телеканал "360".

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