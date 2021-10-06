На сколько в России за год подорожал фастфуд: подсчитали аналитики

Средний чек увеличился почти на четверть

Цены в России продолжают расти. Эта тенденция коснулась и сферы быстрого питания. Данные исследования приводит РИА "Новости". 

Так, эксперты выяснили, что 2021 год средняя стоимость бургеров, например, увеличилась на 10,4% – до 311 рублей. Картошка фри тоже подорожала. Если сравнивать с прошлым годом, то за гарнир придется отдать на 18% больше – около 111 рублей. 

Возросла цена и газированных напитков – на 5%. Средняя стоимость среднего объема оставила 72,3 рубля. 

Средний чек увеличился в общем на 25,5%. В 2020 году он составлял 314 рублей, сейчас же отдать за обед фастфудом придется 394 рубля, уточняет телеканал "360"

Ранее стало известно, какие продукты подорожают к зиме. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Киев хочет оказать гуманитарную помощь Крыму

Власти готовы поддержать регион в борьбе против COVID-19

Киев определился с планами прямых закупок газа у Москвы

В Незалежной в топливном кризисе на европейском континенте обвинили РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1890 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей