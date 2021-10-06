Над внешностью экс-президента всегда колдовали стилисты

Бывший главнокомандующий американцев Дональд Трамп запомнился не только своим взбалмошным управлением страной, но и необычным внешним видом: о его прическе и цвете кожи судачили многие. Экс-пресс-секретарша Белого дома Стефани Гришэм решила раскрыть тайну оранжевого оттенка лица президента.



Больше всего мировое сообщество удивил ярко-оранжевый цвет лица Трампа во время его визита в Саудовскую Аравию в мае 2017 года. Тогда неестественный оттенок кожи привлек к себе всеобщее внимание. Бывшему лидеру даже пришлось оправдываться. В тот раз Трамп заявил, что якобы пооранжевел из-за дурного освещения на мероприятии. Хотя многие были убеждены, что глава государства слишком часто ходит в солярий.

Но, по словам его сотрудницы, реальное положение дел обстояло совсем иначе. Гришэм заявила, что ответственный за внешность главы государства попросту забыл его косметичку при сборах в Эр-Рияд.

Однако Трампу не понравилось, как он выглядит без макияжа. Главнокомандующий не придумал ничего лучше, как одолжить пудру у самой Гришэм. В итоге женская косметика сыграла злую шутку с лицом главы США. "Оранжевый президент" стал новой темой для острот. К слову, бывшая пресс-секретарша добавила, что Трамп всегда регулировал свою внешность с помощью косметики.

Кстати, недавно американка обвинила нашего президента Владимира Путина в кашле ради запугивания Трампа.