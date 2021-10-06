Собянин рассказал о благоустройстве на юге Москвы

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В Москве последовательно реализуется программа благоустройства "Мой район". За весну-лето 2021 года в городе обновили около 5000 площадей, набережных, улиц, парков, скверов, дворов. Работы проводились с учетом пожеланий местных жителей. О том, что было сделано в Южном административном округе, мэр Сергей Собянин рассказал в своем блоге.
"Нынешний сезон принес жителям Южного округа еще несколько благоустроенных территорий, где можно хорошо провести время",
– отметил градоначальник.
Так, в Москворечье-Сабурове привели в порядок пешеходную зону на участке Каширского шоссе от дома 51, корпуса 2 до дома 59, корпуса 2. Раньше здесь просто ходили к станции МЦД-2 "Замоскворечье", теперь же жители здесь с удовольствием гуляют с детьми на новых площадках или отдыхают на скамейках.
Завершено также благоустройство территории у реки Чертановка. Русло реки почистили и укрепили. На берегу проложили тропинки, высадили деревья и кустарники, организовали детские и спортивные площадки, обустроили пикниковые и смотровые зоны. Вечерами глаз радует архитектурно-художественная подсветка.
В Северном Чертанове облагородили территорию рядом с храмом Державной иконы Божией Матери и Верхнем Чертановским прудом. Тут сделали лестничные спуски с пандусами. Дорожки покрыли террасной доской, резиновой крошкой, плиткой. Рядом появилось пространство для тихого отдыха с качелями, лавочками и навесами, а также зона для занятий спортом.
Были проведены работы на Кировоградском бульваре от дома 2 по Сумскому проезду до дома 1в по Чертановской улице.
В Донском районе стали уютнее скверы около Донского монастыря. Там отремонтировали дорожки, установили новые скамейки, обустроили детские площадки, высадили новые цветники и кустарники.
В Царицыне в парке "Сосенки" сделали памп-трек, скейт-площадка и BMX-парк. Благодаря установленным 120 опорам освещения заниматься спортом там теперь можно даже в вечернее время.
В районе Орехово-Борисово Южное привели в порядок зеленую территорию от Каширского шоссе до Шипиловского проезда вдоль улицы Ясеневая. По просьбам жителей обустроили площадку для выгула собак.
В целом с 2011 года в Москве комплексно благоустроили 441 улицу и 4000 дворов, 36 набережных, более 800 парковых территорий, высадили свыше 10 миллионов деревьев и кустарников.
В планах на следующий год – обновить 52 общественных пространства, 327 территорий школ и детских садов, высадить еще более полумиллиона деревьев и кустарников.
Благодаря программе "Мой район" москвичам не нужно далеко ехать, чтобы отдохнуть на воздухе: хорошо провести время можно рядом с домом в любой точке города.
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