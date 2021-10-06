Разведка Швейцарии работает на спецслужбы США – СМИ

Разведка Швейцарии работает на спецслужбы США – СМИ
Фото: MANUEL GEISSER via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
За иностранными гражданами следят в третьих странах по запросу американцев

Федеральная разведывательная служба Швейцарии следила за россиянином Владиславом Клюшиным по запросу США. Об этом сообщил источник, осведомленный о тонкостях процесса.

Клюшин является учредителем компании "М13", IT-решения которой используют администрация президента России, правительство, федеральные ведомства и общественные организации. 21 марта 2021 г. россиянина арестовали в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле. В июне предприниматель был экстрадирован в США, несмотря на возражения российской стороны.

Как выясняется, за Клюшиным следили в Швейцарии с момента пересечения им границы. Его данные были внесены в систему Quattro P, которая используется для идентификации иностранных граждан и отслеживания их передвижений по стране. Список лиц, которые вносятся в базу Quattro P, утверждает Федеральный совет на основании данных об угрозах, которую человек может представлять.

"Клюшин там упоминается, но неизвестно, в связи с чем, что может указывать на политический характер данного дела",

– сообщил источник РИА "Новости". Он подтвердил, что документы по Клюшину относятся к разделу "особо важных" в электронной системе PES, где фиксируются данные о мерах, предпринятых сотрудниками разведки Швейцарии для обеспечения внутренней и внешней безопасности.

Ранее бывший офицер военной разведки Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что в США установлен тотальный контроль за гражданами, какого не было даже в СССР.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Киев хочет оказать гуманитарную помощь Крыму

Власти готовы поддержать регион в борьбе против COVID-19

Киев определился с планами прямых закупок газа у Москвы

В Незалежной в топливном кризисе на европейском континенте обвинили РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1890 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей