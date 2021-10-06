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Федеральная разведывательная служба Швейцарии следила за россиянином Владиславом Клюшиным по запросу США. Об этом сообщил источник, осведомленный о тонкостях процесса.
Клюшин является учредителем компании "М13", IT-решения которой используют администрация президента России, правительство, федеральные ведомства и общественные организации. 21 марта 2021 г. россиянина арестовали в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле. В июне предприниматель был экстрадирован в США, несмотря на возражения российской стороны.
Как выясняется, за Клюшиным следили в Швейцарии с момента пересечения им границы. Его данные были внесены в систему Quattro P, которая используется для идентификации иностранных граждан и отслеживания их передвижений по стране. Список лиц, которые вносятся в базу Quattro P, утверждает Федеральный совет на основании данных об угрозах, которую человек может представлять.
"Клюшин там упоминается, но неизвестно, в связи с чем, что может указывать на политический характер данного дела",
– сообщил источник РИА "Новости". Он подтвердил, что документы по Клюшину относятся к разделу "особо важных" в электронной системе PES, где фиксируются данные о мерах, предпринятых сотрудниками разведки Швейцарии для обеспечения внутренней и внешней безопасности.
Ранее бывший офицер военной разведки Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что в США установлен тотальный контроль за гражданами, какого не было даже в СССР.
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