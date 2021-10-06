Люди считают, что государство должно контролировать эту сферу

Российская путешественница решила провести отпускные дни на Крымском полуострове и рассказала о своих впечатлениях в интернет-пространстве. Опубликованные женщиной цены на продукцию местных рынков привели к серьезным спорам в Сети. Многим показалось, что стоимость товаров непомерно завышена.



Россиянка решила устроить променад по крымскому рынку, вооружившись видеокамерой. Женщина захотела поделиться с согражданами информацией о том, какую ценовую политику ведут местные торгаши. Многим она показалась, мягко говоря, недобросовестной. Так, цены на овощи и фрукты в этом южном регионе кусаются. Несмотря на то, что производители зачастую находятся относительно недалеко от самого рынка, цены на продукцию выставлены такие, будто ее привезли из заграницы.

Судя по информации, предоставленной российской путешественницей, виноград в Крыму продают по 100-180 рублей за килограмм, помидоры в среднем обойдутся в порядка 100 рублей за килограмм, огурцы и баклажаны торгуются по 90 рублей за килограмм.

Автор ролика отметила, что как раз сейчас на Крымском полуострове продолжается сезон фруктов и овощей, поэтому большинство товаров должны быть местными. Впрочем, россиянка допускает, что какие-то продукты могут быть импортными.

Как бы там не было, реакция пользователей интернета не заставила себя ждать.

"Полный беспредел, цены вообще никто не контролирует", – негодует один из комментаторов.

Другие предположили, что бессовестные местные продавцы пытаются разбогатеть за счет отпускников, которые вынуждены покупать продукты по предложенным заоблачным ценам. Другие обратили внимание, что прайсы ничуть не отличаются от московских. Даже в таком отдаленном от юга регионе, как Камчатка, цены на овощи и фрукты примерно такие же.

Кстати, ранее опытный аналитик указал на непомерный рост стоимости продовольствия во всем мире.