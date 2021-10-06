Цены на продукты в Крыму вызвали негодование у россиян

Цены на продукты в Крыму вызвали негодование у россиян
Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
Люди считают, что государство должно контролировать эту сферу

Российская путешественница решила провести отпускные дни на Крымском полуострове и рассказала о своих впечатлениях в интернет-пространстве. Опубликованные женщиной цены на продукцию местных рынков привели к серьезным спорам в Сети. Многим показалось, что стоимость товаров непомерно завышена.

Россиянка решила устроить променад по крымскому рынку, вооружившись видеокамерой. Женщина захотела поделиться с согражданами информацией о том, какую ценовую политику ведут местные торгаши. Многим она показалась, мягко говоря, недобросовестной. Так, цены на овощи и фрукты в этом южном регионе кусаются. Несмотря на то, что производители зачастую находятся относительно недалеко от самого рынка, цены на продукцию выставлены такие, будто ее привезли из заграницы.

Судя по информации, предоставленной российской путешественницей, виноград в Крыму продают по 100-180 рублей за килограмм, помидоры в среднем обойдутся в порядка 100 рублей за килограмм, огурцы и баклажаны торгуются по 90 рублей за килограмм.

Автор ролика отметила, что как раз сейчас на Крымском полуострове продолжается сезон фруктов и овощей, поэтому большинство товаров должны быть местными. Впрочем, россиянка допускает, что какие-то продукты могут быть импортными.

Как бы там не было, реакция пользователей интернета не заставила себя ждать.

"Полный беспредел, цены вообще никто не контролирует", – негодует один из комментаторов.

Другие предположили, что бессовестные местные продавцы пытаются разбогатеть за счет отпускников, которые вынуждены покупать продукты по предложенным заоблачным ценам. Другие обратили внимание, что прайсы ничуть не отличаются от московских. Даже в таком отдаленном от юга регионе, как Камчатка, цены на овощи и фрукты примерно такие же.

Кстати, ранее опытный аналитик указал на непомерный рост стоимости продовольствия во всем мире.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость316958
Пожаловаться Ответить
Привозите еду в Крым с собой
1
новости партнеров

Киев хочет оказать гуманитарную помощь Крыму

Власти готовы поддержать регион в борьбе против COVID-19

Киев определился с планами прямых закупок газа у Москвы

В Незалежной в топливном кризисе на европейском континенте обвинили РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1890 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей