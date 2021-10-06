В американской агентурной сети появились значительные прорехи

Центральное разведывательное управление США недовольно работой своей резидентуры в других странах. Особые нарекания вызывает организация шпионской деятельности в России, Китае, Иране и Пакистане. Там за последнее время десятки агентов были разоблачены, арестованы или перевербованы.

Как пишет New York Times со ссылкой на попавший к ней секретный отчет ЦРУ, Вашингтон уже совсем не может доверять сообщениям из Пакистана, поскольку местных информаторов чаще всего склоняют к работе на другую сторону.

В России и Китае американским шпионам сложно выполнять порученную миссию из-за активного повсеместного внедрения технологий искусственного интеллекта, биометрического сканирования и систем распознания внешности.

В ряде стран агентов американской разведки бросают в тюрьму или сразу казнят. NYT сообщает, что в документе ЦРУ содержатся точные данные, скольких информаторов оно лишилось, но указывается, что количество перевербованных агентов назвать невозможно. При этом издание цифры не приводит, написав, что счет идет "на десятки".

Отмечается, что Вашингтон упрекает резидентов на местах, что те теряют профессионализм, недооценивают контрразведку других стран и нанимают на работу информаторов без тщательной проверки. В итоге в глобальной разведывательной сети, которую Америка накинула на весь мир, обнаруживаются значительные прорехи.

При этом известно, что спецслужбы США активно используют возможности разведок других стран. В частности, американские запросы выполняет Федеральная разведслужба Швейцарии.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал о возможностях слежки с помощью телефона.

