Атмосферное давление в Москве побило собственный рекорд

У метеочувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем

Атмосферное давление в столице утром 6 октября составило 768,1 миллиметра ртутного столба. Это рекордно высокий показатель для столицы, сообщила Елена Волосюк из центра погоды "Фобос".

Предыдущий рекорд для 6 октября был поставлен в 2014 году. Тогда барометр показал 766,6 мм рт. столба. 

При этом синоптики отмечают, что рекордно высокое атмосферное давление в столице держится уже пятый день и, скорее всего, в четверг, 7 октября, повысится еще больше, передает "Радио 1". Метеозависимым людям в это время будет особенно непросто – их самочувствие может ухудшиться.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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