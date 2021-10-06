Метод таежных охотников: как быстро и дешево избавиться от мышей в доме

Метод таежных охотников: как быстро и дешево избавиться от мышей в доме
Фото: pixabay.com
Отпугнуть грызунов поможет запах мяты

С каждым днем на улице становится все холоднее, поэтому в скором времени мыши, у которых постепенно кончается кормовой запас, побегут добывать еду в дома. Благо, избавиться от грызунов можно гуманным способом. И работает этот метод лучше мышеловок, котов и отравы. 

Как избавиться от мышей в доме

Этот способ применяют любители поохотиться в тайге. Для этого понадобится всего лишь два средства, которые можно купить в ближайшей аптеке. 

Для приготовления раствора потребуется настойка перечной мяты и эфирное масло этого же растения. 

На 10 миллилитров масла добавьте 25 миллилитров настойки. Тщательно взболтайте, чтобы ингредиенты смешались. 

Затем возьмите шприц и нанесите несколько капель средства в места, где были замечены вредители. Можно также смочить в растворе ватные шарики, а после разложить их по углам. 

Действовать такой оберег от грызунов будет около месяца. После раствор нужно будет нанести повторно. 

Суть данного метода заключается в том, что мыши не переносят запах мяты, поэтому постараются поскорее сбежать из места, где есть хотя бы намек на аромат растения. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, какие огородные работы нужно успеть сделать в октябре до наступления первых заморозков. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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